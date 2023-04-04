Усадьбу Игеля в Петербурге отреставрируют к весне 2026 года

Там появится общественное пространство с отелем и коворкингом
Фото: Пресс-служба Смольного
Специалисты запланировали ремонтно-реставрационные работы на усадьбе Игеля, расположенной на Каменноостровском проспекте. Реконструкцию в ноябре прошлого года согласовал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры. Об этом 4 апреля пишет «Петербургский дневник».
- Предполагается, что специалисты отреставрируют лицевой и дворовый фасады здания, отремонтируют крышу и фундамент, - сообщает издание.
Сейчас работники уже отремонтировали кровлю и соорудили временную крышу. Полностью завершить работы планируется к апрелю 2026 года. После реставрации там появится общественное пространство с коворкинком и отелем. Также в здании сделают фуд-холл и ивент-пространство.
Напомним, ранее на территории усадьбы были постройки князей Вяземских. В глубине участка работал ресторан французской кухни. Потом там существовал дом пролетарской культуры.