Суд в Москве закрыл от слушателей заседание об аресте Дарьи Треповой по делу о теракте

Суд в закрыл от прессы заседание об аресте Дарьи Треповой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователь по делу террористки Дарьи Треповой попросил Басманный суд Москвы закрыть заседание об аресте для прессы. Ведомство согласилось на предложение правоохранителя. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

– Суд решил провести заседание в закрытом режиме, чтобы не разглашать тайну предварительного расследования, – рассказала судья в беседе с журналистом.

К тому же, следователи считают, что подобная мера позволит защитить фигурантов дела. Сторона обвинения также поддержала эту просьбу.

Сама обвиняемая, посовещавшись с адвокатами, настаивала на открытом слушании. Ее защитник также добавил, что проведение закрытого заседания не имеет смысла: материалы дела частично уже известны прессе и активно распространяются в сети.

Закрыв заседание от посторонних, суд также добавил, что делом сейчас занимается особая следственная группа.

К слову, следователи просят арестовать Трепову до 2 июня.