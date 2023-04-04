Журналист-доброволец Денис Семенов из Петербурга погиб в зоне СВО

Денис Семенов, отправившийся добровольцем в зону СВО, погиб во время боевого задания. Фото: СОЦСЕТИ

Потери среди журналистов не прекращаются. 4 апреля стало известно, что отправившийся добровольцем в зону СВО корреспондент из Петербурга Денис Семенов погиб, выполняя боевое задание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друзей журналиста.

– Он вместе с группой выносил тела убитых товарищей. Погиб Денис на Запорожском направлении вечером 30 марта. Мы узнали сразу. Находившийся в отпуске командир их группы был у нас в гостях. Семенов был талантливым, остроумным парнем, музыкантом и поэтом, — рассказала подруга погибшего в беседе с агентством.

Девушка рассказала также, что тела погибших, которые парень пытался вынести, заминировали. С ее слов, корреспондент отправился в зону СВО перед Новым годом: «поиграть на гитаре» и «привезти гуманитарку». Подруга ушедшего вспоминает, что вскоре после приезда мужчина подписал контракт.

Денис Семенов, находясь в зоне спецоперации, не прекращал творить: писал стихи, статьи для журнала «Ватник». Его похоронами сейчас занимаются пожилая мать и сестра, проживающие в Новосибирске.