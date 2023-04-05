Смольный утвердил правила для выступления уличных музыкантов в Петербурге

Смольный утвердил критерии для выступления уличных музыкантов в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга утвердило критерии для выступления уличных музыкантов. Теперь спеть песни группы «Кино», либо поиграть на скрипке можно будет только в специально отведенных для этого местах, а также при наличии разрешения. Новый закон вступит в силу уже с 1 мая 2023 года. Об этом сообщили в Смольном.

- Площадки делятся на три категории: «тихие», «умеренные» и «громкие». В «тихих» местах не допускается проведение уличных мероприятий с использованием звукоусиливающей аппаратуры, а также игра на ударных музыкальных инструментах. В «умеренных» можно использовать аппаратуру суммарной мощностью до 500 Вт, а в «громких» - более 500 Вт, а также играть на ударных, - рассказали в городской администрации.

Подавать заявку на выступление нужно будет на портале «Культура Петербурга». Там же власти скоро опубликуют и список мест, где вообще можно играть свою музыку. Согласованием будут заниматься районные администрации, кроме выступлений на Дворцовой площади, которая останется за Комитетом по культуре.

Напомним, что за выступления без согласований и в неположенных местах, музыкантам грозят штрафы.