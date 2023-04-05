Полиция оцепила Рижский проспект в Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком

Движение на Рижском проспекте Перекрыто из-за прорыва трубы с кипятком / Фото: vk.com/spb_today

Серьезный прорыв трубы с кипятком произошел в Санкт-Петербурге. Утром 5 апреля 2023 года густым паром затянуло Рижский проспект и Дровяную улицу в Адмиралтейском районе города. Со слов очевидцев, кипяток разлился по асфальту. Из-за этого на место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили участок и перекрыли проезд.

- Прорыв на Рижском проспекте. Стягиваются службы. Движение в обе стороны перекрыто, - рассказали очевидцы.

Местные жители сообщают, что прорыв случился на углу Рижского проспекта, дом 10 и Дровяной улицы. Судя по фотографиям с места происшествия, ЧП случилось серьезным. На снимках видно автомобиль, который провалился в огромную дыру и почти полностью скрылся в кипятке грязного цвета.

Также на месте дежурят спасатели МЧС и три кареты скорой помощи. О возможных пострадавших пока ничего не сообщается.