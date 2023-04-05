Около 400 новых автобусов вышли на 40 маршрутов в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые автобусы вышли на маршруты в Петербурге. Почти 400 новых машин теперь будут перевозить пассажиров. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

- Автобусы куплены в прошлом году для обновления подвижного состава ГУП «Пассажиравтотранс». Новый транспорт выйдет на 40 маршрутов почти во всех районах города, - говорится в сообщении ведомства.

Новые машины низкопольные, оборудованы мультимедийными информационными табло и современной системой оплаты проезда. Также в автобусах есть зарядные устройства для телефонов.

Для мониторинга движения транспортного средства и контроля скорости в автомобилях установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС. Вместимость автобусов составляет от 72 до 180 пассажиров.

КОНКРЕТНО

ГУП «Пассжиравтотранс» закупил почти 400 автобусов:

- 339 автобусов большого класса;

- 35 особо большого класса;

- 5 среднего класса.