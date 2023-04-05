Около 400 новых автобусов вышли на 40 маршрутов в Петербурге.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Новые автобусы вышли на маршруты в Петербурге. Почти 400 новых машин теперь будут перевозить пассажиров. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.
- Автобусы куплены в прошлом году для обновления подвижного состава ГУП «Пассажиравтотранс». Новый транспорт выйдет на 40 маршрутов почти во всех районах города, - говорится в сообщении ведомства.
Новые машины низкопольные, оборудованы мультимедийными информационными табло и современной системой оплаты проезда. Также в автобусах есть зарядные устройства для телефонов.
Для мониторинга движения транспортного средства и контроля скорости в автомобилях установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС. Вместимость автобусов составляет от 72 до 180 пассажиров.
КОНКРЕТНО
ГУП «Пассжиравтотранс» закупил почти 400 автобусов:
- 339 автобусов большого класса;
- 35 особо большого класса;
- 5 среднего класса.