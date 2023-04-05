СК проводит проверку после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Фото: СК

Трубу с горячей водой прорвало в Петербурге утром 5 апреля. После этого сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку. Авария на трубопроводе произошла в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы.

- Из-за прорыва трубы провалился асфальт, а вместе с ним автомобиль, в котором находились дедушка и двое внуков. Мужчина и один из детей получили ожоги, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

Эксперты Судебно-экспертного центра СК РФ проводят следственные действия и выясняют все обстоятельства случившегося. Специалистом предстоит разобраться в причинах произошедшего.

Напомним, пенсионер и ребенок, которые находились в провалившейся машине, получили ожоги различной степени тяжести. Врачи сейчас оказывают им помощь. Известно, что при их спасении пострадали двое сотрудников МЧС. Один из них получил ожог 40 процентов тела.