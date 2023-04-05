Сотрудник МЧС сильно обварился в кипятке, спасая детей и мужчину в центре Петербурга

МЧСник обварился в кипятке, спасая детей и мужчину в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны подробности о пострадавших в результате прорыва трубы в кипятком в центре Санкт-Петербурга. Напомним, что ЧП произошло в 8 часов утра 5 апреля 2023 года на Рижском проспекте. Автомобиль с мужчиной и двумя его внуками провалился в дыру с кипятком. Пока двое спасателей доставали людей, они сами серьезно пострадали. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

- 10-летнего мальчика с ожогами 2% тела госпитализировали в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий. НИИ скорой помощи было доставлено два человека: 57-летний и 65-летний мужчины. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести с ожогами 7-8% и 18% тела соответственно, - сообщил Эргашев.

Серьезно пострадали спасатели, достававшие людей из машины. Один 24-летний сотрудник получил ожог 7% ног, а второй, 34-летний сотрудник МЧС обварился почти на половину. С ожогами 40% тела его поместили в реанимацию.