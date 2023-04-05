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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:24

СК проверит комиков Оганисяна и Долгополова за пародию на вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому

Запрос в комитет направила депутат Госдумы Яна Лантратова
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
СК проверит комиков Оганисяна и Долгополова за пародию на теракт в кафе Петербурга, где погиб Татарский

СК проверит комиков Оганисяна и Долгополова за пародию на теракт в кафе Петербурга, где погиб Татарский

Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет России проверит комиков Гарика Оганисяна и Александра Долгополова, которые разыграли сценку-пародию на вручение статуэтки с бомбой военкору Владлену Татарскому, погибшему во время теракта в кафе в Санкт-Петербурге. Шутку комики разыграли во время выступления в Берлине. Зрители же встретили ее смехом и аплодисментами.

- Юмор на человеческой трагедии — преступление. Люди хотят дешёвой славы на крови. Общество должно реагировать. Это в наших силах дать им понять, что кощунственный юмор нам не нужен, - заявила депутат Госдумы Яна Лантратова.

Парламентарий отметила, что уже отправила запрос в Следственный комитет на имя Александра Бастрыкина с просьбой проверить данную пародию и дать оценку действиям комиков.

Напомним, что взрыв в кафе на Университетской набережной произошел 2 апреля. Дарья Трепова принесла в кафе статуэтку в виде бюста Татарского и подарила ему. В бюсте была спрятана взрывчатка. Татарский погиб, более 40 человек пострадали.