Мощный пожар начался в жилом доме на улице Десантников в Петербурге

Из-за пожара полопались стекла. Фото: СОЦСЕТИ

Жуткий пожар начался в жилом доме в Петербурге днем 5 апреля. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Они рассказали, что в здании на пересечении улицы Десантников и Маршала Захарова в Северной столице горят сразу несколько квартир.

- Какая жесть!, - восклицает мужчина, снимавший видео пожара.

Известно, что на место происшествия уже приехали спасатели МЧС. Пожарные начали тушить мощный огонь. Жильцы дома с замиранием сердца наблюдают за происходящим, переживая за специалистов и своих соседей.

- На место происшествия выехали три пожарные машины и 15 спасателей. Пожар там начался примерно в 14:20, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу.

Площадь пожара уточняется. Сведения о пострадавших в происшествии пока не поступали. Причины случившегося будут установлены позже.