Около 300 тысяч цветов украсят парки Царского Села в конце апреля

Около 300 тысяч цветов украсят Екатерининский и Александровский парки Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна уже началась в Санкт-Петербурге. Температура воздуха поползла вверх, снег начал таять. Тем временем в оранжереях Царского Села уже выросло около 300 тысяч штук цветочной рассады, которая в конце апреля украсит Екатерининский и Александровский парки. Из 25 тысяч этих цветов восемнадцати сортов составят яркие композиции. Цветы виолы уже начали распускаться в музейных оранжереях. Об этом 5 апреля 2023 года рассказали в пресс-службе заповедника.

- В конце XIX века садовники сокрушались о том, что примулы кажутся безнадежно устаревшими и садоводы пренебрегают ими в пользу "чужеземных" растений. Однако тогда же, пытаясь вернуть этим растениям популярность, стали активно выводить разные сорта примул. Примулу издревле высаживали в русских садах, в России ее ласково называли первоцветом, скороспелкой, первинкой или баранчиком, – рассказала главный хранитель парков Ольга Филиппова.

А к сентябрю в оранжереях собираются вырастить арбузы и дыни. Для этого используют старинные технологии.