Стоимость жилья в новостройках снизилась в Петербурге на 2,8% в начале 2023 года

Спрос на новостройки в Санкт-Петербурге в I квартале вырос на 15% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в первом квартале 2023 года снизилась стоимость жилья в новостройках. Так, цена за квадратный метр стала меньше на 2,8 процентов, с учетом того, что по стране цены выросли на 0,5 процентов. В среднем "квадрат" в квартире в новостройке в Северной столице сейчас обойдется в 212,3 тысяч рублей. Об этом 5 апреля 2023 года сообщают аналитики "Авито Недвижимость".

- В первом квартале спрос на новостройки в России во многом подогревался продлением льготной ипотеки, хоть и с увеличенной ставкой, субсидированной от застройщиков ставкой и скидками. Согласно данным из нашего каталога скидок и акций от застройщиков, и сейчас в России в 52 процентах объектов есть скидки, - сообщают эксперты.

Стоит отметить, что спрос на покупку квартир в новостройках в Петербурге наоборот вырос на 15,4 процентов. Однако предложений на этом рынке, по сравнению с годом ранее, стало на 33 процента меньше.