Петербурженка отсудила более 400 тысяч рублей у УК за падение льда на ее машину в центре города

Петербурженка отсудила более 400 тысяч рублей у УК за двойное падение льда на ее машину Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщина отсудила более 400 тысяч рублей у управляющей компании за падение льдин на ее машину. Причем глыбы дважды падали на ее автомобиль с разницей всего в три дня. Об этом 5 апреля 2023 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Женщина подала в суд на ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района» с требованием возместить ей ущерб. Так, 13 декабря 2021 года с дома 3 на Заячьем переулке лед упал на ее автомобиль, повредив крышу. Спустя три дня, 16 декабря льдина опять упала на ее машину с этого же дома, - рассказали в суде.

Свидетели в суде рассказали, что действительно видели, как с крыши дома падали льдины. При этом добавили, что дом никакими лентами огорожен не был, специально сброс снега в это время не проводился. Падение льда было самопроизвольным.

Суд взыскал в пользу женщины ущерб в 402 тысяч рублей, а также более 14 тысяч на расходы.