Без вести пропавшего 11-летнего мальчика разыскивают в Петербурге

В Петербурге ищут без вести пропавшего 11-летнего мальчика. Фото: vk.com/lizaalert_piter

У волонтеров «ЛизыАлерт» нет и минуты на отдых. Сегодня, 5 апреля, в Петербурге снова пропал ребенок. 11-летний мальчик ушел из дома утром и до сих пор его местонахождение неизвестно. В соцсетях в течение всего дня появлялись ориентировки: ребенок ушел из дома синей куртке, темно-синих брюках, черных ботинках и такой же шапке. Об этом сообщили на форуме поисково-спасательного отряда.

– Сейчас идет проверка всей собранной информации о местонахождении ребенка, – сообщили в официальном сообществе ВКонтакте волонтеры «ЛизыАлерт».

Из особых примет мальчика: худощавое телосложение, рост 134 см, русые волосы и серые глаза. С собой у ребенка также был черный рюкзак. Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону 88007005452 или 112. Также на связи с неравнодушными инфорги: Юлия (Чайка) 89045508069, Анна (Эстер) 89994522487.