Сергей Миронов предложил сдать мандаты вышедшим из партии депутатам Петербурга

Марина Шишкина сложила полномочия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил бывшему вице-спикеру Марине Шишкиной и другим депутатам Северной столицы, которые заявили о выходе из партии, сдать мандаты. Об этом 5 апреля сообщает «Интерфакс».

- Эти мандаты депутаты получили благодаря партии. Поэтому было бы правильно отказаться от них, - сказал глава партии журналистам.

Партия «Справедливая Россия» несколько раз выступала с инициативой о лишении депутатских мандатов тех, кто позже принимает решение прекратить сотрудничество.

Напомним, 5 апреля Марина Шишкина заявила о том, что уходит с должности вице-спикера Законодательного Собрания Петербурга. Также вместе с другими депутатами они выступили с заявлением о выходе из партии «Справедливая Россия – За правду», потому что разочаровались в ней.