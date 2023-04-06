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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 9:58

СК Петербурга прекратил уголовное дело на срочника, покинувшего место службы

У парня были проблемы со здоровьем
Анастасия НУРАДИЛОВА
Срочник сам ушел из части.

Срочник сам ушел из части.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Военнослужащий из Петербурга избежал наказания после того, как самовольно покинул воинскую часть. Все дело в том, что у срочника были проблемы со здоровьем. Он предполагал, что попадет в запас по состоянию здоровья. Поэтому просто ушел домой, чтобы отдохнуть и провести время по своему усмотрению. О случившемся сообщает телеграмм-канал «Военный омбудсмен».

- В период предварительного расследования была проведена военно-врачебная комиссия, которая признала рядового ограниченно годным к военной службе (категория «В»). По мнению врачей, юноша страдал заболеваниями и на момент оставления воинской части, - сообщает источник.

Эту информацию spb.kp.ru подтвердил адвокат мужчины Александр Передрук. Следственный комитет признал за петербуржцем право на реабилитацию. Уголовное дело в отношении срочника, который покинул место службы, прекращено из-за отсутствия состава преступления.