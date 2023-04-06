Почти 300 видов работ по капремонту выполнят в домах-памятниках Петербурга в 2023 году.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Дома-памятники продолжат ремонтировать в Северной столице в 2023 году. Фонд капитального ремонта Петербурга планирует выполнить почти 300 видов работ по капремонту. Об этом 6 апреля сообщает жилищный комитет города.
- Подрядчиком для проведения работ на объектах культурного наследия может стать только организация, имеющая лицензию Министерства культуры Российской Федерации, - добавили в ведомстве.
Подрядчикам предстоит масштабная работа. Перед проведением работ специалисты разработают и согласуют проектную документацию. Но сначала нужно будет обследовать конструкции и провести целый комплекс лабораторных исследований.
Документацию будет согласовывать городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры. Специалисты должны контролировать ремонт на всех его этапах.