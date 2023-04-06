Умер бывший глава «Горэлектротранс» Петербурга Юрий Горлин / Фото: Комитет по транспорту

В Санкт-Петербурге 5 апреля 2023 года в возрасте 86 лет умер Юрий Горлин, бывший глава ГУП «Горэлектротранс». Об этом сообщили в комитете по транспорту города, а также выразили соболезнования в связи с его кончиной.

- Юрий Николаевич внес огромный вклад в развитие городского электрического транспорта Петербурга. Под его руководством было построено и реконструировано более 300 километров линий трамваев и троллейбусов, - рассказали в комитете.

Горлин возглавлял предприятие с 1982 по 2002 годы. За это время в Петербурге появился вагон с асинхронным приводом ЛВС-97К, также была введена техника, благодаря которой транспорт экономил до 25 процентов электроэнергии. Именно благодаря Юрию Николаевичу на проспекте Просвещения появилось скоростное движение трамвая, а на Московском проспекте прошла реконструкция трамвайных путей.