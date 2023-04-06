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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 14:34

Притон с проститутками нашли в коммуналке в Петербурге после смерти двух девушек из-за пожара

Полицейские проводят проверку
Анастасия НУРАДИЛОВА
В пожаре погибли две девушки. Фото: СК

В пожаре погибли две девушки. Фото: СК

Сотрудники полиции проводят проверку после пожара в Красногвардейском районе Северной столицы. Из-за возгорания в семикомнатной коммунальной квартире на улице Косыгина погибли две девушки. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Личности погибших сейчас устанавливаются. Пять человек доставлены в отдел полиции для проверки и установления обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении ведомства.

В полиции рассказали, что ранее в этой же квартире уже выявляли притон с проститутками. Был составлен административный протокол. К административной ответственности тогда привлекли четырех человек. Но есть вероятность, что правонарушение так и не исправили, и там жили девушки, которые принимали клиентов на дому.

Напомним, после пожара из квартиры госпитализировали двух пострадавших. Причины возгорания предстоит установить дознавателям.