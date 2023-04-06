14-летний подросток выехал на дорогу на самокате и попал под троллейбус в Петербурге

14-летний подросток попал в ДТП с троллейбусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снег еще не растаял на улицах города на Неве, а сезон электросамокатов уже открылся. И, как стало известно, среди любителей кикшеринга уже есть пострадавшие. Катающийся на самокате 14-летний мальчик попал под колеса троллейбуса на площади Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

– Полиция проверяет ДТП, где пострадал подросток, – добавили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, происшествие случилось 6 апреля 2023 года около пяти часов вечера. Водитель общественного транспорта не заметил катающегося на самокате по проезжей части 14-летнего подростка и наехал на него. Из-за ДТП несовершеннолетнего госпитализировали. Состояние ребенка врачи оценили как среднетяжелое. О других пострадавших в пресс-службе не сообщили. Полиция Петербурга сейчас устанавливает обстоятельства случившегося.