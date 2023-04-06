Температура воздуха 6 апреля поднялась до плюс 8 градусов и превысила климатическую норму Петербурга

Температура воздуха превысила климатическую норму Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Северной столице решила изменить свой курс в сторону потепления. Поэтому сегодня, 6 апреля, к трем часам дня на небе почти полностью исчезли облака, а температура воздуха поднялась до плюс восьми градусов. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

– Кто-то еще жалуется на холод? Последний раз так тепло в городе на Неве было во Всемирный метеорологический день, 23 марта. Город прогрелся тогда аж до плюс 9,6 градусов, – напомнил специалист по погоде.

Эксперт из Петербурга также добавил, что средняя температура воздуха сегодняшнего дня превысила климатическую норму как минимум на целых два градуса. Жителей города такой весенний «привет» безусловно порадовал.

Ранее spb.kp.ru писала, что пятница, как сообщил метеоролог, обещает быть не дождливой и еще более теплой – до 7-9 градусов.