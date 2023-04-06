Находящегося в розыске за изготовление наркотиков мужчину задержали в Петербурге

Мужчину задержали на Ладожском вокзале в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ладожском вокзале во время проверки документов сотрудники транспортной полиции задержали 32-летнего жителя Вологды. Известно, что мужчина находился в федеральном розыске за изготовление наркотических веществ и более двух месяцев уклонялся от наказания. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

– При досмотре полиция обнаружила пачку из-под сигарет. В ней находился сверток с порошком белого цвета общей массой 0,062 грамма, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники петербургской полиции составили протокол об административном правонарушении за оборот и приобретение наркотических средств. По данному нарушению мужчине грозит штраф до пяти тысяч рублей или административный арест до 15 суток. На момент 6 апреля, всю информацию о пойманном нарушителе передали в УФСИН Вологодской области.