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НовостиОбщество6 апреля 2023 21:08

68,5 тысячи детей пойдут в первый класс в школах Петербурга в 2023 году

Для них откроют 100 дополнительных классов
Элеонора КУРЮМОВА
Первоклассниками в Петербурге станут 68,5 тысяч детей в 2023 году.

Первоклассниками в Петербурге станут 68,5 тысяч детей в 2023 году.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первоклассниками Северной столицы в 2023 году станут 68,5 тысяч детей. По сравнению с прошлым годом за парты сядут на полторы тысячи детей больше. Об этом губернатор Александр Беглов заявил в эфире телеканала 78.

– Для первоклашек мы откроем 100 дополнительных первых классов. Это возможно, потому что только за прошлый год в городе появилось 13 новых школ. В этом году в эксплуатацию введем еще 17, — подчеркнул губернатор.

Напомним, 1 апреля стартовала запись в первые классы города на Неве. Начало приема документов прошло без ажиотажа: за первые пять дней петербургские родители подали около 50 тысяч заявлений. Из них почти 30 тысяч через городской портал Госуслуг, 11 — через федеральный, еще восемь — через МФЦ и порядка 100 — через школы.

Губернатор также подчеркнул, что ни одного сбоя на электронных ресурсах зафиксировано не было. К слову, без внимания не оставили и дошколят – для них в 2022 году открыли 27 детских садов.