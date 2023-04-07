Сгнивший труп мужчины нашли под мостом в центре Петербурга

Сгнивший труп в джинсах и кроссовках нашли под Атаманским мостом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга под мостом нашли сгнивший труп человека. Вечером 6 апреля 2023 года прохожие заметили, что под Атаманским мостом что-то плавает. Приглядевшись они поняли, что это тело человека, после чего вызвали сотрудников полиции. Об этом сообщает "Мойка78".

- На вызов приехал наряд полиции. Осмотрев находку под мостом они подтвердили, что это труп мужчины. Вскоре тело достали из воды на поверхность, - пишет издание.

На вид погибшему мужчине было около 25-30 лет. Из одежды на теле были джинсы и черные кроссовки. Были ли обнаружены на теле следы насильственной смерти, не сообщается. Однако отмечается, что труп успел порядком сгнить.

Тело было направлено в морг для установления причин смерти. Проверкой занимаются сотрудники следственного комитета.