Продавца наркотиков с гранатой задержали в Петербурге

В Выборгском районе полицейскими задержан наркосбытчик с гранатой / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала продавца наркотиков, который дома помимо порошка хранил еще и ручную гранату. Поймали наркодельца днем 5 апреля 2023 года в поселке Левашово Выборгского района. Об этом подробно рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- У дома 37 в поселке Левашово опергруппой отдела по контролю за оборотом наркотиков был задержан ранее судимый 45-летний мужчина. При себе у него нашли вакуумную упаковку, в которой находился порошок светло-серого цвета. Вес пакета около 200 граммов, - рассказали в полиции.

Экспертиза установила, что упаковке находились наркотики. Во время обыска у его дома на улице Беринга стражи порядка нашли оборонительную ручную гранату Ф-1. Откуда она у мужчины и зачем он хранил ее дома, полиции еще предстоит узнать.

По факту нахождения пакета с наркотиками было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под стражей.