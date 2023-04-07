Сотрудники ГУП «ТЭК» в Петербурге спасли из горящей квартиры семь женщин

Квартиры вспыхнула 6 апреля. Фото: СК

На проспекте Косыгина в Петербурге 6 апреля произошел жуткий пожар. Погибли две девушки. Несколько человек смогли выбраться из горящей квартиры. Шестерым девушкам помогли спастись теплоэнергетики. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

- Мы увидели, что повалил дым, попытались выдернуть решетки на окнах с другой стороны квартиры с помощью нашей техники. Ковшом от трактора это сделать куда легче, чем вручную, но нам помешали припаркованные машины, - рассказали в ведомстве.

Тогда специалисты приняли решение ломать решетку и разбивать окна с помощью лома и кувалды. Дальше они поставили к окнам лестницы и помогли жильцам выбраться из квартиры до приезда пожарных.

Благодаря действиям сотрудников ТЭКа, из полыхающей квартиры смогли выбраться семь женщин. После этого приехали пожарные и принялись тушить горящую коммуналку.