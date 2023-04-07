Обвиняемую в теракте в Петербурге Дарью Трепову отвезли в СИЗО «Лефортово». Фото: СК

После суда по выбору меры пресечения обвиняемую в теракте Дарью Трепову доставили в следственный изолятор «Лефортово». Об этом в своем телеграмм-канале рассказала член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева.

- Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, доставили в СИЗО «Лефортово». Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суд, - говорится в сообщении.

Напомним, теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля. Тогда в заведении проводили творческую встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским. На встречу пришла и Дарья. Она подарила мужчине золотую статуэтку в форме бюста в каске. Этот подарок взорвался.

Из-за взрыва военкор погиб. Более 40 человек пострадали и получили травмы различной степени тяжести. Расследование уголовного дела продолжается. Девушке грозит 20 лет тюрьмы. Она свою вину отрицает и рассказывает, что только выполняла задание из Украины.