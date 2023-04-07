В многоквартирных домах на юго-западе Петербурга отключили свет, Интернет и воду из-за сломанной сети

В многоквартирных домах отключили свет, Интернет и воду из-за сломанной сети. Фото: vk.com/i_love_gorelovo

В социальной сети ВКонтакте появились тревожные новости от жителей Горелово Красносельского района и Новогорелово, расположившегося в Ломоносовском районе Петербурга. Как выяснилось, многоквартирные дома остались без благ цивилизации: света, Интернета и даже воды примерно на 40 минут.

– Одновременно в нескольких районах произошло небольшое технологическое нарушение из-за сбоя в работе подстанции ПАО Россети Ленэнерго. К 20:43 прибывшие сотрудники компании восстановили работу сетей. Отключенными остаются несколько домов, где сработала автоматика, но в ближайшее время эту проблему решат, – прокомментировали в пресс-службе Ленэнерго.

Жители домов в сообществе в социальной сети ВКонтакте «Горелово Новогорелово» рассказали об импровизированном флешмобе с фонариками. Чтобы не отчаиваться, соседи, ожидая включения сети светили телефонами из окон и поддерживали так друг друга.