Склад с боеприпасами нашли у пенсионера в гараже в Ленобласти

Зачем пенсионеру столько оружия, не поясняется. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции нашли целый склад с боеприпасами и оружием у пенсионера в Ленобласти. 68-летний житель Соснового Бора хранил это все в своем гараже. У мужчины при обыске изъяли целый арсенал боевого оружия: предмет, похожий на малокалиберную винтовку, 449 патронов, барабан к револьверу Наган, затвор к карабину и затвор к пистолету с ударно-спусковым механизмом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Экспертиза показала, что 389 патронов из числа изъятых являются 9-мм боевыми патронами, изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы, - отметили в ведостве.

На хозяина гаража возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Для каких целей он приобрел столько оружия и боеприпасов, полиция не сообщает.