Доцента петербургского вуза задержали по подозрению в телефонном мошенничестве

Жертвой телефонных аферистов стал пенсионер из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала доцента петербургского ВУЗа по подозрению в крупном мошенничестве. 61-летний мужчина якобы причастен к телефонным аферистам, которые звонят пенсионерам и представляются сотрудникам банка. Одной из жертв, как считает следствие, стал житель Василеостровского района.

В полицию района 6 апреля обратился 68-летний пенсионер. Он сообщил, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они утверждали, что на его счету происходят мошеннические действия.

- После чего убедил пенсионера оформить кредит на сумму 5 000 000 рублей и передать их якобы сотруднику банка. В период с 04 апреля по 05апреля у дома 7/9 по Университетской набережной заявитель передал неизвестному 4 164 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

После этого полиция наткнулась на след предположительного преступника. Им и оказался доцент кафедры местного вуза. Сейчас его задержали и избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.