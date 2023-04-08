В Петербурге 8 апреля стало самым теплым днем с начала года

Ранее синоптики обещали до +13 градусов в субботу, 8 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданная весна принесла Петербургу новые температурные рекорды. 8 апреля стало самым теплым днем в Северной столице с начала 2023 года. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». В субботу температура воздуха максимально прогрелась до +10,7 градусов. Это на 0,1 градуса выше, чем было в предыдущий самый тёплый день 2023 года, 7 апреля. Точное значение температурного максимума этой субботы станет известно после девяти часов вечера.

Ранее синоптики обещали до +13 градусов в субботу, 8 апреля.

- Добавлю, что первая неделя апреля в Петербурге оказалась холоднее климатической нормы более чем на 1°. Однако в предстоящие дни природа исправит этот недостаток. Практически до конца новой рабочей недели за метеорологические условия в регионе будут отвечать антициклоны, так что ожидается преобладание солнечной и сухой погоды, - сообщает синоптик Михаил Леус.

По его данным, будущая неделя тоже будет солнечной и теплой.