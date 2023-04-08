Экстремалы плавали на льдине с веслами по Неве в Петербурге

Как оказалось, двое человек катались на сапбордах. Фото: соцсети

В Петербурге начали открывать сезон навигации раньше времени. Нева еще не успела полностью освободиться от льда, как на ней уже заметили первых капитанов. Экстремалы плавали по реке между Большим Обуховским и Володарским мостами. Также любители острых ощущений прихватили с собой весла. Снятое очевидцами видео с места событий разместил Telegram-канал «Мегаполис».

- От большого Обуховского моста в сторону Володарского плывут на льдине. Сообщили в МЧС, - отметили очевидцы.

В МЧС сообщили, что в акватории Невы действительно перемещались два человека. Правда, они были не на льдине, а на сапбордах. Во время сплава у них сломалось одно весло и те решили пристать к плывущей льдине. К тому же любители водного вида спорта были в спасательных жилетах. На берег они выбрались самостоятельно.

Кстати, власти объявили начала сезона навигации в Петербурге. Он стартует уже 10 апреля. С тех же пор мосты в городе на Неве будут разводиться по графику.