Истощенного тюлененка спасли у дамбы в Петербурге

Рыбаки спасли истощенного тюлененка у дамбы в Петербурге. Фото: t.me/VDKSPB

Истощенного тюлененка нашли возле дамбы в Петербурге. Малютка попался на глаза местным рыбакам. Мужчины быстро сориентировались и подошли аккуратно подошли к серому комочку, чтобы схватить его в полотенце и свои крепкие объятия. Рыбаки дозвонились до Центра реабилитации морских млекопитающих, и их сотрудники оперативно прибыли на место. Оказалось, малыш весил чуть ли не в три раза меньше положенного.

Малютка немного испугался людей. Фото: t.me/VDKSPB

- Сейчас состояние маленького дистрофика более-менее стабильное, будем его лечить и откармливать, - пообещали спасители тюленя.

В «Водоканале» уточнили, что этот тюлененок – первый питомец Центра в текущем сезоне. Пока что малыш весит только 15 килограммов, но скоро его научат и есть, и охотиться. А после реабилитации отпустят в Финский залив. Добавим, что при обнаружении нерпенка и тюлененка можно и нужно звонить в Центр ластоногих по номеру 699-23-99.