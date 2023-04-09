Пассажирка «Рено Логан» погибла от удара в столб в жутком ДТП под Кингисеппом

"Рено Логан" налетел на столб под Кингисеппом, погибла пассажирка. Фото: прокуратура Ленобласти

«Рено Логан» влетел в столб на трассе «Нарва» под Кингисеппом. В результате ДТП погибла 41-летняя пассажирка иномарки, тяжелые травмы получила 13-летняя девочка, сидевшая сзади. Все произошло около восьми часов утра в воскресенье, 9 апреля, на 129-м километре дороги по направлению к Ивангороду. По предварительной информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, водитель не справился с управлением.

Водитель чудом остался практически цел и невредим. Фото: прокуратура Ленобласти

- От удара машины в опору линий электропередач сам водитель отделался лишь ушибом грудной клетки. После госпитализации его отпустили домой на амбулаторное лечение. Мужчине 71 год, - сообщили в полиции.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по третьей части статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Пенсионеру-водителю грозит до пяти лет колонии. Пока не сообщается, кем ему приходилась пострадавшая девочка и погибшая женщина.