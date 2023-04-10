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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 6:29

Двухлетняя девочка выпала из окна в Ленобласти

Все произошло из-за недосмотра матери ребенка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Двухлетняя девочка выпала из окна в Ленобласти

Двухлетняя девочка выпала из окна в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С наступлением тепла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области учащаются случаи падения детей из окон. Это связано с тем, что окна чаще открывают, чтобы проветрить. Но порой родители отвлекаются и не следят за маленькими детьми. Так, 9 апреля 2023 в Тосненском районе Ленобласти из окна выпал двухлетний ребенок. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- ЧП произошло в городе Никольское Тосненского района в доме на Первомайской улице 9 апреля около 14 часов. Двухлетняя девочка выпала из окна с высоты четвертого этажа, - рассказал источник.

Мать девочки сразу заметила, что ребенок выпал. Она вызвала скорую помощь и малышку госпитализировали в больницу. У нее диагностировали травму головы, множественные переломы костей черепа. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Сообщается, что причиной происшествия стал недосмотр 25-летней матери. Семья полная, благополучная.