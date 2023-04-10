250 км дорог отремонтируют за 12,2 млрд рублей в Петербурге в 2023 году

В этом году в Петербурге отремонтируют 250 километров дорог Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в течение 2023 года должны отремонтировать 250 километров дорог. Так, в плане до октября стоит ремонт по более чем 100 адресам. На работы в бюджете города заложено 12,2 миллиардов рублей, из которых 1,2 миллиарда - это федеральное финансирование. Об этом 10 апреля сообщили в Смольном.

- Участие Петербурга в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» обеспечивает городу дополнительное финансирование проектов по ремонту городских магистралей. При планировании таких работ в первую очередь берем во внимание состояние магистралей, близость социальных объектов, а также обращения жителей, – отметил губернатор Александр Беглов.

Так, в этом году в Петербурге ремонт пройдет на Свердловской набережной, в мае начнется ремонт Пироговской набережной, в июне - Приморского проспекта. Также в план входят Пулковское шоссе, Дальневосточный проспект, Суздальское и Горское шоссе, проспект Ветеранов. С апреля по июль частично пройдет ремонт на Витебском проспекте.