Трехлетний мальчик отравился средством для мытья посуды в Ленобласти

Ребенка госпитализировали в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трехлетний ребенок попал в больницу после отравления бытовой химией. Мальчик выпил средство для чистки посуды, и его госпитализировали. Об этом 10 апреля сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенок возрастом 3,5 года отравился бытовой химией в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области. В больницу малыш попал в состоянии средней степени тяжести, - рассказал источник.

Известно, что родители вызвали скорую 9 апреля около десяти часов вечера. Медики приехали на Советский проспект и диагностировали у маленького мальчика признаки отравления ядовитыми веществами.

Ребенка доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. Родители рассказали, что сын сам пришел на кухню и выпил из красивой бутылочки средство для чистки посуды. Сейчас малыш находится в состоянии средней степени тяжести.