Анненкирхе откроет кофейню и сувенирный магазин в квартале «Брусницын» на Васильевском острове

Анненкирхе откроет кофейню и сувенирный магазин в квартале «Брусницын». Фото: культурный квартал «Брусницын»

Церковь Анненкирхе стала новым резидентом квартала «Брусницын». В зданиях бывшего кожевенного завода лютеранский храм будет проводить выставки, концерты, а также откроет там спешелти-кофейню, сувенирную лавку с фирменным христианским мерчем.

- Открытие первой выставки под названием «Апокалипсис» запланировано уже на июль 2023 года. Посетители смогут узнать все самое важное и интересное о Судном дне, его историческом и культурном контексте, а также поймут, почему с точки зрения христианства его стоит ждать, а не бояться, - рассказали в пресс-службе церкви.

Анненкирхе и культурный квартал «Брусницын» подписали договор на прошлой неделе. На новом городском пространстве расположена набережная Финского залива, концертные площадки, бары и рестораны. Сам квартал находится рядом с «Севкабель Портом» на Васильевском острове.