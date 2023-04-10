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НовостиОбщество10 апреля 2023 11:49

Роботы будут работать на заводе по производству готовой еды в Петербурге

Они смогут готовить блины и варить пасты
Анастасия НУРАДИЛОВА
Роботы будут работать на заводе по производству готовой еды в Петербурге.

Роботы будут работать на заводе по производству готовой еды в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роботы будут готовить готовую еду. Новые роботизированные линии по приготовлению блюд запустит «Яндекс. Лавка». Производство будет работать автоматически и управлять алгоритмами. Предприятие уже давно работает над увеличением мощности. Об этом 10 апреля сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

- При запуске в 2020 году мощность производства составляла 175 тонн или 300 тыс. порций в месяц. К апрелю 2023 года производственные мощности увеличили до 350 тонн или 1 200 000 порций, - говорится в сообщении пресс-службы.

Роботы смогут готовить блины, заниматься панировкой изделий, варить пасты. Также на производстве появятся электросковороды.

Так, например, аппарат сможет готовить 1200 блинов в час. При этом машина сама раскатывает тесто. А сотрудник успевает печь только 120-150 блинов за это время. Для установки автоматических линий завод увеличит площадь до 4,5 тысяч квадратных метров.