Пенсионеры каждый вторник смогут бесплатно посещать Екатерининский парк в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

15 апреля в музее-заповеднике «Царское Село» начнется высокий сезон, который продлится до 30 октября. Вход в Екатерининский парк станет платным в этот период. Но для пенсионеров предусмотрели льготу: каждый вторник посетить достопримечательность они смогут бесплатно.

- Впервые установлена специальная еженедельная льгота для пенсионеров: бесплатный вход в Екатерининский парк по вторникам. Вход в Александровский и Баболовский парки свободный круглый год, - рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Царское Село».

Кроме этого, в этом сезоне впервые введут комплексные билеты, которые позволяют посетить два объекта. Петербуржцам и гостям города предлагают два тарифа на выбор: «Александровский дворец и Ратная палата» и «Ратная палата и павильон «Арсенал».

Раз в неделю там будет выходной. Но в праздничный день, 9 мая, Екатерининский парк будет работать в обычном режиме. С 29 апреля там начнутся экскурсии на электромобилях.