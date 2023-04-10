Движение транспорта изменится с 10 по 16 апреля из-за ремонта Биржевого моста

Движение общественного транспорта изменится на неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ремонт на Биржевом мосту вносит свои коррективы в маршрут жителей Северной столицы. С 10 по 16 апреля из-за дорожных работ изменится путь автобусов № 10, №191 и троллейбуса № 7. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Движение будет закрыто из-за демонтажа опоры моста, – пояснили в пресс-службе.

Автобус № 10 начнет свой маршрут от конечной остановки «Крестовский остров». Далее заедет на Тучков мост, Кадетскую и 1-ю линии В.О. После свернет на Университетскую набережную к Дворцовому мосту. И так довезет пассажиров до «Балтийского вокзала». Маршрут № 191 также пройдет через Дворцовый мост к Большому проспекту Петроградской Стороны до «Метро «Петроградская». Седьмой Троллейбус будет ездить от станции «Таллинская улица» по трассе до Университетской набережной к проспекту Добролюбова, переулку Талалихина, Ждановской набережной и Ждановской улице. Конечной станцией троллейбуса станет остановка «Новоладожская улица».