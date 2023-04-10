Количество краж выросло в магазинах Петербурга за первый квартал 2023 года

Воровство участилось в магазинах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В рознице Петербурга в первом квартале 2023 наступил трудный период. По данным Петростата, товарооборот сократился на 12,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме негативной динамики в продажах, глава информационного агентства INFOLine Иван Федяков упомянул рост краж в магазинах Северной столицы. Об этом он рассказал в беседе с РБК Петербург.

– Продажи, конечно, падают. Но у ретейлеров появилась ещё одна проблема – воровство. В рознице есть определенная норма краж, но за прошлый год показатели обошли ее в 2-3 раза, – рассказал эксперт в беседе с агенством.

Специалист также упомянул, что он впервые за все время работы наблюдает такие цифры. Из-за негативных тенденций и падения спроса, по его мнению, продавцы оказались в замкнутом круге: снижаются объемы продаж и одновременно растут издержки на снижение воровства.