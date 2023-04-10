Негосударственные театры Петербурга получат 100 млн рублей субсидий в 2023 году

Правительство выделит 100 миллионов рублей субсидий для негосударственных театров. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице открыли конкурс на получение субсидий негосударственными театрами на создание и показ спектаклей. Постановление правительства об этом подписал губернатор Александр Беглов. Предполагается, что коллективы получат 100 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

– Начнется отбор заявок десятого апреля, а завершить планируем не позднее 13 июня, – уточнили в пресс-службе комитета.

В организации отметили также, что ежегодно правительство помогает 30-40 негосударственным театрам и коллективам. Так, в 2022 году город помог таким учреждениям как «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, «Кукольный формат», Karlsson Haus, лаборатория Яны Туминой, Комик-трест, «Лицедеи», «Странствующие куклы господина Пэжо», «За Черной речкой», а также «Родом из блокады».

К слову, подробности о подаче заявок на предоставление субсидий в 2023 году уже появились на странице комитета по культуре Петербурга в разделе «Субсидии».