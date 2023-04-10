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НовостиЗдоровье10 апреля 2023 19:34

47-летний петербуржец после уменьшения желудка похудел на 35 килограммов

До вмешательства хирургов мужчина весил 200 килограммов
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржец после операции похудел на 35 килограммов.

Петербуржец после операции похудел на 35 килограммов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помочь Алексею Николаеву из Петербурга справиться с лишним весов смогли врачи Госпиталя для ветеранов войн. Медики провели операцию по уменьшению желудка на пациенте весом в 200 килограммов. После резекции вес снизился на 35 килограммов. Об этом мужчина рассказал в беседе с «Петербургским дневником».

– До примерно 40 лет я жил в весе 85-90 килограммов. Но из-за травмы снизилась физическая активность. Я пытался сидеть на различных диетах, но ничего не помогало, – рассказал мужчина в беседе с изданием.

Как рассказал завотделением хирургии Госпиталя Дмитрий Бояринов, около трех лет пациент пил специальные препараты. Но эффект от них был кратковременный, а после прекращения приема вес возвращался. После операции вес начал уходить. Но это не все плюсы: у мужчины нормализовался уровень сахара в крови, прошли отеки нижних конечностей, зажила трофическая язва и теперь он ходит без трости.

Конечно, это не конец истории. Алексею предстоит не только удержать вес, но и дополнительно снизить его. Врачи предполагают, что мужчине это удастся за два года. К тому моменту он вернется к 90-100 килограммам.