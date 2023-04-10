47-летний петербуржец после уменьшения желудка похудел на 35 килограммов

Петербуржец после операции похудел на 35 килограммов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помочь Алексею Николаеву из Петербурга справиться с лишним весов смогли врачи Госпиталя для ветеранов войн. Медики провели операцию по уменьшению желудка на пациенте весом в 200 килограммов. После резекции вес снизился на 35 килограммов. Об этом мужчина рассказал в беседе с «Петербургским дневником».

– До примерно 40 лет я жил в весе 85-90 килограммов. Но из-за травмы снизилась физическая активность. Я пытался сидеть на различных диетах, но ничего не помогало, – рассказал мужчина в беседе с изданием.

Как рассказал завотделением хирургии Госпиталя Дмитрий Бояринов, около трех лет пациент пил специальные препараты. Но эффект от них был кратковременный, а после прекращения приема вес возвращался. После операции вес начал уходить. Но это не все плюсы: у мужчины нормализовался уровень сахара в крови, прошли отеки нижних конечностей, зажила трофическая язва и теперь он ходит без трости.

Конечно, это не конец истории. Алексею предстоит не только удержать вес, но и дополнительно снизить его. Врачи предполагают, что мужчине это удастся за два года. К тому моменту он вернется к 90-100 килограммам.