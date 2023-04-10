Полицейские изъяли три килограмма купленных в Петербурге наркотиков

Три килограмма наркотиков полицейские изъяли у дилера по пути в Нягань. Фото: mvdmedia.ru

На пути из Ханты-Мансийска в Нягань оперативники задержали иномарку, в которой, по предварительным данным, обнаружили три килограмма запрещенных веществ. По версии следствия, 50-летний мужчина приобрел психотропный порошок в Петербурге и хотел распространить его в Югре и соседних регионах. Об этом сообщили в «МВД Медиа».

– Осматривая багажник, полицейские изъяли четыре полимерных пакета с веществом массой около 2 килограммов, – добавили на странице информационного портала.

Как выяснили следователи, водитель автомобиля – житель Нижневартовская – уже был судим по схожим статьям. Как сообщает «МВД Медиа», отрицать свою причастность к наркоторговле мужчина не стал. На злоумышленника завели уголовное дело за сбыт наркотиков. Но вскоре следователи выяснили, что он делал также закладки в лесу города Советского. Там сотрудники полиции изъяли килограмм запрещенных «кристаллов». Поэтому на наркокурьера завели еще одно уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.