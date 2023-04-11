Прививку от энцефалита рекомендовали сделать всем жителям Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Ленинградской области рекомендовали сделать прививку от энцефалита. Делать ее можно не только зимой, весна - самое время для вакцинации, так как именно в этом время с началом потепления в природе просыпаются клещи, которые и переносят страшную болезнь. Об этом 10 апреля 2023 года напомнили в районной администрации.

- Сейчас перед сезоном клещей это особенно актуально. Во всех поликлиниках, ФАПах и амбулаториях Ленобласти есть необходимая вакцина, - отметили в администрации 47-го региона.

Напомним, что вакцинацию можно делать детям с двух лет. Она проводится в три этапа: первая прививка в день обращения, вторая через 1-7 месяцев, третья через год. Для того, чтобы поддерживать иммунитет от энцефалита, следует каждые три года проводить ревакцинацию.