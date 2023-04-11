Мужчина ограбил микрофинансовую организацию в Петербурге, спрятав руку в карман

В Петербурге мужчина ограбил микрофинансовую компанию, держа руку в кармане Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина ограбил офис микрофинансовой организации. При этом он просто засунул руку в карман, даже не демонстрируя никакого оружия. Подробности ограбления 11 апреля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 21 часов 10 апреля в полицию Выборгского района позвонила 53-летняя сотрудница микрофинансовой организации, которая находится в доме 32 по улице Есенина. Она рассказала, что только что в офисе компании произошло ограбление, - сообщили в полиции.

Так, примерно в 20:50 часов в офис зашел неизвестный мужчина. Он держал руку в кармане и потребовал у сотрудники компании деньги из кассы. Женщина испугала, что мужчина может прятать в куртке оружие, поэтому отдала ему 30 тысяч рублей, после чего грабитель скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивают.