Мужчина ограбил микрофинансовую организацию в Петербурге, спрятав руку в карман

В Петербурге мужчина ограбил микрофинансовую компанию, держа руку в кармане
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге мужчина ограбил офис микрофинансовой организации. При этом он просто засунул руку в карман, даже не демонстрируя никакого оружия. Подробности ограбления 11 апреля 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.
- В 21 часов 10 апреля в полицию Выборгского района позвонила 53-летняя сотрудница микрофинансовой организации, которая находится в доме 32 по улице Есенина. Она рассказала, что только что в офисе компании произошло ограбление, - сообщили в полиции.
Так, примерно в 20:50 часов в офис зашел неизвестный мужчина. Он держал руку в кармане и потребовал у сотрудники компании деньги из кассы. Женщина испугала, что мужчина может прятать в куртке оружие, поэтому отдала ему 30 тысяч рублей, после чего грабитель скрылся.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивают.