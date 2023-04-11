В Петербурге наградили спасателей МЧС, которые доставали пострадавших из ямы с кипятком

Автомобиль провалился в яму с кипятком. Фото: СК

Спасателей, которые вытаскивали машину из ямы с кипятком на Дровяной улице, наградили. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Начальник караула 4-й пожарно-спасательной части 34-летний Сергей Юдин, пожарный 4 ПСЧ 24-летний Саранг Мешкеев и старший пожарный 4 ПСЧ 29-летний Сергей Морковкин представлены к награде, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, утром 5 апреля прорвало трубу с горячей водой. Автомобиль с пассажирами спасали сотрудники МЧС. Двое из них получили ожоги тела и были госпитализированы. Один из спасателей до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он получил ожоги 35 процентов тела.

- Ему проведен первый этап хирургического лечения глубоких ожогов нижних конечностей, - рассказали в региональном МЧС.

Второй пострадавший спасатель обжег 7 процентов тела. В ближайшее время его выпишут из стационара на амбулаторное лечение.