Две половинки черепа и ступню нашел мужчина в Петербурге во время прогулки

В Санкт-Петербурге мужчина нашёл во время прогулки два фрагмента черепа и ступню человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина сделал ужасную находку во время прогулки. 8 апреля 2023 года петербуржец прогуливался недалеко от железнодорожной станции "Сортировочная". Когда он направлялся от станции "Обухово" ему на глаза попалась человеческая ступня. Об этом spb.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

- Сначала мужчина увидел человеческую ступню. Тогда он пошел вдоль железной дороги и нашел половинку черепа. Пройдя еще немного, мужчина нашел уже вторую половину черепа, - рассказал источник.

Испугавшись такой находки, мужчина позвонил в полицию. На место прибыли стражи порядка.

Через время было установлено, что данные части тела принадлежали 50-летнему жителю Петербурга. Известно, что он погиб еще 6 марта, однако с тех пор его останки найти не могли. Проводится проверка.