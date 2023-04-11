Приморский проспект в Петербурге начнут ремонтировать в июне 2023 года

Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Приморский проспект в Петербурге отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность улицы, которую планируется привести в порядок, составляет 5,83 километра. Специалисты проведут работы на участке от Приморского шоссе до Ушаковской набережной.

- Приморский проспект - является одной из главных магистралей северной части города. Ежедневно по нему передвигаются тысячи автомобилистов. Также он входит в число дорог ведущих к популярным туристическим местам и достопримечательностям, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

На дороге заменят покрытие, обновят бордюры, нанесут разметку. Также там обустроят тротуары, а после завершения ремонтных работ восстановят нарушенное благоустройство.

Работы начнутся в июне. Во время ремонта дороги специалисты возможно будут ограничивать движения транспорта.